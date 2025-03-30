"Укрзалізниця" відновила ще дві онлайн-послуги
30 березня, 17:05
Getty images
АТ "Укрзалізниця" відновила ще дві онлайн послуги після масштабної кібератаки 23 березня.
Про це повідомляє персслужбі компанії.
Зокрема, в застосунку УЗ або на сайті знову можна скористатись пільгою для осіб з інвалідністю, також знову можна подивитись онлайн-табло усіх вокзалів у додатку.
В "Укрзалізниці зазначили, що працюють над відновленням верифікація з Дія.Підпис, моніторингу з автовикупом, пільги для студентів та повернення обіймашок.
Нагадаємо:
23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працюють майже усі онлайн-послуги залізниці.
27 березня систему онлайн-продажів "Укрзалізниці" відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.