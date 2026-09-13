По усій країні поїзди затримуються на години

В різних регіонах країни поїзди затримуються від 1 до 10 годин через евакуації та об'їзди.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Після влучання по локомотиву в Ягодині, біля польського кордону, "Укрзалізниця" вже відправила поїзди й на Варшаву, і у зворотному напрямку, але затримки суттєві.

Дніпровський напрямок продовжує курсувати об'їзним маршрутом, а тому затримки зберігаються для всіх запорізьких, криворізьких і дніпровських рейсів. Значні затримки також на Сумщині.

На сайті "Укрзалізниці" зібрали усі поїзди, які затримуються. Найменша затримка на поїзд Хмельницький-Київ (00:56 хвилин), найбільша затримка на маршрут Хелм-Київ (10:20 годин).

Нагадаємо:

Протягом доби, починаючи з ранку 12 вересня ворог атакував 4 автозаправні станції у Житомирській області.

На Волині внаслідок російської атаки пошкоджена автозаправна станція біля пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею, також загорілися кілька вантажівок.