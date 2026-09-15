Maersk підвищив тарифи на доставку контейнерів з України до румунського порту

Maersk підвищив тарифи на залізничні контейнерні перевезення між румунським портом Констанца та українськими терміналами, найбільше подорожчав експортний сервіс через Тернопіль — на 57%.

Про це пише Latifundist.com.

Як повідомили у компанії, оновлені тарифи діятимуть до 31 жовтня 2026 року включно. Вони поширюються на імпортні та експортні перевезення через термінали в Тернополі та Одесі.

На маршруті через Тернопіль експортна ставка для 20- та 40-футових контейнерів зросла з 1400 до 2200 доларів . Таким чином, вартість перевезення підвищилася на 800 доларів, або 57,1%, пише Latifundist.com.

Імпорт через Тернопіль також подорожчав. Для 20-футового контейнера тариф зріс із 2400 до 2600 доларів — на 8,3%. Для 40-футового контейнера нова ставка становить 2800 доларів, що на 16,7% вище за попередній тариф.

Через термінал в Одесі експортні перевезення 20- та 40-футових контейнерів коштуватимуть 2500 доларів проти 2000 доларів раніше. Зростання становить 500 доларів, або 25%.

Імпортний тариф через Одесу для 20-футового контейнера підвищився з 2000 до 2600 доларів(+30%), для 40-футового — до 2800 доларів (+40%).

Нагадаємо:

Посилення російських атак на судна змусило частину судновласників утриматися від заходів до портів України: вони стали переглядати фрахтові угоди та скасовувати бронювання.

Компанія Maersk повідомила, що призупиняє надання сервісу у Чорноморському порту через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.

На початку серпня Maersk зупинив суднозаходи до Чорноморського порту: у компанії повідомили, що відправлятимуть контейнери на термінали України з румунського порту Констанца.

Також раніше компанія "Maersk Україна" повідомила, що офіційне представництво фідерного оператора Maersk припиняє співпрацю із терміналом у Борисполі Київської області.