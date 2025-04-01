Відновлення після кібератаки: скільки часу на це потрібно "Укрзалізниці"

На повне відновлення всіх систем після кібератаки "Укрзалізниці" може знадобитись від 4-6 тижнів до кількох місяців.

Про це сказав очільник компанії Олександр Перцовський в бліцінтерв'ю для Forbes Ukraine.

"Якщо враховувати всі внутрішні системи, на це можуть піти 4–6 тижнів або навіть місяці. Важко буде відновити нашу закупівельну систему. Туди постійно додавали нові дані, вносили технічні описи всіх наших позицій. Можливо, цю інформацію доведеться збирати по крупинці. Клієнти це не відчують, але це важливо для оптимізації наших процесів", – зазначив він.

За словами Перцовського, пасажирські сервіси мають бути відновлені до кінця цього тижня. Сервіси вантажних перевезень – до кінця першої декади квітня.

Він розповів, що з 2016 року фіксувалось сотні кібератак на "Укрзалізницю", проте атак такого рівня не було.

"Ця атака була найбільш спланованою і вимагала залучення великих ресурсів", – підкреслив очільник УЗ.

Нагадаємо:

23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.

27 березня систему онлайн-продажів "Укрзалізниці" відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.

30 березня "Укрзалізниця" відновила ще дві онлайн послуги після масштабної кібератаки. Зокрема, в застосунку УЗ або на сайті знову можна скористатись пільгою для осіб з інвалідністю, також знову можна подивитись онлайн-табло усіх вокзалів у додатку.

В УЗ запевняють, що під час кібератаки не було витоку ані військової, ані персональної інформації, оскільки вона не зберігається в системі.