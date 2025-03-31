Під час кібератаки на "Укрзалізницю" витоку військових або персональних даних не було

Під час кібератаки на "Укрзалізницю" не було витоку ані військової, ані персональної інформації, оскільки вона не зберігається в системі.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, повідомляє "Новини.LIVE".

За його словами, для обміну військовою інформацією використовуються спеціальні протоколи та закриті канали зв’язку.

"Якщо ворог намагався отримати цю інформацію, то вона захищена", – зазначив Перцовський.

Щодо персональних даних пасажирів, то за його словами, "Укрзалізниця" не зберігає цих даних.

"В нас є обмін даними, зокрема, з "Дією". Все побудовано в такий спосіб, що ми отримуємо просто відгук від системи – підтвердження/не підтвердження щодо певних людей, не зберігаючи персональних даних пасажирів", – пояснив Перцовський.

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Нагадаємо:

23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.

27 березня систему онлайн-продажів "Укрзалізниці" відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.

30 березня "Укрзалізниця" відновила ще дві онлайн послуги після масштабної кібератаки. Зокрема, в застосунку УЗ або на сайті знову можна скористатись пільгою для осіб з інвалідністю, також знову можна подивитись онлайн-табло усіх вокзалів у додатку.