Технологічні гіганти збільшать фінансування ШІ на третину у 2025 році

Чотири найбільші технологічні компанії США – Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta – продовжують нарощувати інвестиції в штучний інтелект.

Про це пише Financial Times.

У 2024 році їхні сукупні капітальні витрати зросли до 246 млрд дол (проти 151 млрд дол у 2023-му). На 2025 рік прогнозують, що сума перевищить 320 млрд дол.

Amazon прогнозує понад 100 млрд дол капітальних витрат у 2025 році, що більше, ніж 77 млрд дол у 2024-му, і більш ніж удвічі перевищує 48 млрд дол у 2023-му. Переважна більшість коштів піде на будівництво дата-центрів та сервери для Amazon Web Services.

Зазначається, що Microsoft має намір витратити 80 млрд дол на розвиток хмарної платформи Azure.

Alphabet (Google) збільшить інвестиції в ШІ до 75 млрд дол, що на 42% більше, ніж у 2024 році. "Можливості ШІ настільки великі, наскільки це можливо, і тому ви бачите, як ми інвестуємо, щоб відповідати цьому моменту", – заявив гендиректор Google Сундар Пічаї.

Meta, власник Instagram та Facebook, також нарощує витрати: у 2024 році компанія інвестувала 40 млрд дол, а у 2025-му запланувала ще 65 млрд дол.

Попри побоювання інвесторів щодо прибутковості таких вкладень й прориву китайської моделі DeepSeek, технологічні корпорації продовжують агресивно інвестувати в ШІ, щоб не втратити лідерство у цій сфері.

Нагадаємо:

Материнська компанія Google, Alphabet, яка вже зіткнулася з регуляторним натиском, прагне сформувати громадське сприйняття і політику щодо штучного інтелекту напередодні глобальної хвилі регулювання технології.

США вводять ще суворіші обмеження на експорт чипів і технологій штучного інтелекту, прагнучи зберегти передові обчислювальні розробки для власних потреб і союзників, а також ускладнити їх доступ для Китаю.