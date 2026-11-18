Європейський центральний банк попередив, що стрімке зростання боргового фінансування штучного інтелекту нагадує бульбашку доткомів та іпотечну бульбашку перед світовою фінансовою кризою 2008 року.

Про це йдеться в аналізі ЄЦБ.

За оцінками регулятора, станом на другий квартал 2026 року позабалансові зобов'язання техгігантів перевищували $4 трлн – більше, ніж зобов'язання, відображені в їхніх балансах.

Зокрема, компанії укладають контракти на використання дата-центрів та обчислювальних потужностей. Їхні власники залучають кредити під майбутні платежі, тоді як відповідні зобов'язання замовників за американськими правилами обліку ще не відображаються в балансах.

Додатковий ризик становить взаємне фінансування, коли виробники чипів фінансують клієнтів, які купують їхню продукцію. Це роздуває очікувані доходи компаній та посилює їхню взаємозалежність.

За висновком ЄЦБ, навіть успішний розвиток технології може супроводжуватися надлишком потужностей, неефективними інвестиціями та збитками інвесторів.

Водночас прибутки великих хмарних компаній досі загалом відповідали очікуванням, зазначає регулятор.

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Нагадаємо:

30 жовтня на фондовому ринку США продовжився розпродаж технологічних акцій через слабкі прогнози компаній та побоювання, що величезні інвестиції у ШІ не принесуть очікуваних прибутків.