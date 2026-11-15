Лідер за результатами податкового іспиту в Південній Кореї зізнався у списуванні з ШІ

Оцінки, отримані цього року лідером за результатами національного іспиту для майбутніх податкових бухгалтерів у Південній Кореї, були наслідком генеративного ШІ.

Про це повідомляє Reuters.

Цей скандал став наслідком місяців спекуляцій після того, як він отримав майже ідеальні оцінки за сотні питань під час двох іспитів, що відбулися у квітні та липні.

Це також підвищило ставки для організаторів щорічного вступного іспиту до вищих навчальних закладів Південної Кореї, який відбудеться цього четверга.

"Я списував, використовуючи електронні пристрої та генеративний штучний інтелект. Те, що я склав іспит із найвищим балом, не було результатом чесних зусиль", — сказав він, назвавшись на прізвище Хан, під час вибачень на YouTube-каналі "Адвокат Лі Дон-хо, відкриває нову вкладку".

Хан розповів, що обманював, фотографуючи екзаменаційні питання за допомогою мікрокамери, надсилаючи їх до ШІ-інструменту та перевіряючи відповіді на смартфоні.

З'явившись перед камерою в масці, Хан додав, що подав письмове зізнання до поліції Сеула.

Цей скандал сколихнув країну, де стандартизовані тести значною мірою визначають соціальну мобільність та кар'єрний шлях, і стався лише за чотири дні до щорічного національного вступного іспиту до вищих навчальних закладів, який відбудеться у четвер.

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Згідно з документами, поданими на початку листопада до Комісії з цінних паперів та бірж США, виробник чат-бота Claude, Anthropic, повідомив про дохід у третьому кварталі на суму майже 17 млрд доларів станом на 30 вересня, порівняно з 1,4 млрд доларів за аналогічний період минулого року.