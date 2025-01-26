Google інвестує 120 мільйонів доларів у освітні програми із ШІ

Материнська компанія Google, Alphabet, яка вже зіткнулася з регуляторним натиском, прагне сформувати громадське сприйняття і політику щодо штучного інтелекту напередодні глобальної хвилі регулювання технології.

Про це повідомляє Reuters.

У вересні генеральний директор компанії Сундар Пічаї оголосив про створення інвестиційного фонду у розмірі 120 мільйонів доларів для створення освітніх програм зі штучного інтелекту.

"Ознайомлення більшої кількості людей і організацій, включаючи уряди, зі штучним інтелектом і використанням інструментів штучного інтелекту сприяє поліпшенню політики в галузі штучного інтелекту і відкриває нові можливості - це благотворний цикл", - сказав Кент Уокер, президент Alphabet з глобальних питань.

У той час як Google змагається з кращими конкурентами у сфері великих технологій, включаючи підтримувані Microsoft OpenAI і Meta на арені ШІ, компанія пам'ятає про суворий регуляторний контроль, з яким вона стикається в своїх існуючих бізнесах у сфері реклами та пошуку.

У Європейському Союзі Google запропонував продати частину свого рекламного бізнесу, щоб заспокоїти регуляторів, повідомляє Reuters. У США Міністерство юстиції намагається примусити Google відмовитися від свого веб-браузера Chrome, хоча за адміністрації президента Дональда Трампа цей курс може змінитися.

Тим часом уряди в усьому світі розробляють нові правила щодо питань, які можуть загостритися через ШІ, таких як авторське право і конфіденційність.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про інвестиції приватного сектору в розмірі до 500 мільярдів доларів на фінансування інфраструктури для штучного інтелекту з метою випередити країни-суперники в критично важливих для бізнесу технологіях.