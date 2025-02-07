Технологические гиганты увеличат финансирование ИИ на треть в 2025 году

Четыре крупнейшие технологические компании США - Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta - продолжают наращивать инвестиции в искусственный интеллект.

Об этом пишет Financial Times.

В 2024 году их совокупные капитальные расходы выросли до 246 млрд долл (против 151 млрд долл в 2023-м). На 2025 год прогнозируют, что сумма превысит 320 млрд долл.

Amazon прогнозирует более 100 млрд долл капитальных расходов в 2025 году, что больше, чем 77 млрд долл в 2024-м, и более чем вдвое превышает 48 млрд долл в 2023-м. Подавляющее большинство средств пойдет на строительство дата-центров и серверы для Amazon Web Services.

Отмечается, что Microsoft намерена потратить 80 млрд долл на развитие облачной платформы Azure.

Alphabet (Google) увеличит инвестиции в ИИ до 75 млрд долл, что на 42% больше, чем в 2024 году. "Возможности ИИ настолько велики, насколько это возможно, и поэтому вы видите, как мы инвестируем, чтобы соответствовать этому моменту", - заявил гендиректор Google Сундар Пичаи.

Meta, владелец Instagram и Facebook, также наращивает расходы: в 2024 году компания инвестировала 40 млрд долл, а в 2025-м запланировала еще 65 млрд долл.

Несмотря на опасения инвесторов относительно прибыльности таких вложений и прорыва китайской модели DeepSeek, технологические корпорации продолжают агрессивно инвестировать в ИИ, чтобы не потерять лидерство в этой сфере.