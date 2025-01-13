США посилюють контроль над потоками ШІ-чипів по всьому світу

США вводять ще суворіші обмеження на експорт чипів і технологій штучного інтелекту, прагнучи зберегти передові обчислювальні розробки для власних потреб і союзників, а також ускладнити їх доступ для Китаю.

Про це пише Reuters.

Нові закони передбачають введення глобальних ліцензійних вимог для певних видів чипів із невеликими виключеннями. Усі країни розподілили на три категорії. До першої групи входять 18 країн, серед яких Японія, Велика Британія, Південна Корея та Нідерланди, і на них обмеження практично не поширюватимуться.

Близько 120 держав, включаючи Сінгапур, Ізраїль, Саудівську Аравію та ОАЕ, зіштовхнуться з помірними обмеженнями. Водночас треті країни, як-от Китай, Росія та Іран, які підпадають під ембарго на постачання зброї, будуть повністю позбавлені доступу до цих технологій.

Американським хмарним провайдерам, зокрема AWS та Microsoft, планують дозволити розгортати за межами США лише 50% обчислювальних потужностей ШІ. З них не більше 25% можуть бути спрямовані на країни другої категорії, а для будь-якої однієї окремої країни, що не входить до першої групи, цей показник обмежиться 7%.

Також обмеження торкнуться передових графічних процесорів (GPU), необхідних для навчання ШІ-моделей і роботи дата-центрів. Левова частка таких чипів виробляється компанією Nvidia, а частина – Advanced Micro Devices.

Водночас провідні постачальники хмарних послуг, як Microsoft, Google і Amazon, отримають можливість побудови дата-центрів із глобальними ліцензіями, які звільнять їхні проєкти від національних квот на чипи для штучного інтелекту.