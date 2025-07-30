В июле РФ установила антирекорд по количеству отключений интернета - разведка

В июле Россия установила антирекорд - 1470 отключений интернета за месяц.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

"Зафиксированные сбои стали беспрецедентными не только по масштабу, но и по регулярности. Если раньше перебои длились несколько часов или суток и имели локальный характер, то сейчас исчезновение доступа к интернету в отдельных регионах происходит почти ежедневно", - подчеркнули в разведке.

По ее данным,отключения зафиксированы в десятках регионов, в частности в Липецкой, Владимирской, Московской, Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областях.

Разведка отмечает, что в июне 2025 года перебои связи охватили 77 регионов, из которых 47 были полностью отрезаны от сети. В июле ситуация ухудшилась, с массовыми сбоями дополнительно в 18 регионах. Причем даже те, что расположены далеко от зоны боевых действий (Приморье, Сахалин, Камчатка). Сбои наблюдаются и в работе проводного интернета.

Речь идет о том, что российские силовые структуры совместно с провайдерами принимают решение об ограничении связи на основе оценки "оперативной обстановки", что часто не объясняется детально. Однако настоящей целью таких действий является контроль информации и ограничение доступа россиян к источникам, нежелательным для кремля, отмечают в разведке.

Напомним:

На Урале и в Сибири массово исчезает мобильный интернет. В Красноярске, Екатеринбурге и других городах пользователи жалуются на сбои.

По состоянию на 29 июля в Красноярском крае уже четыре дня отсутствовал мобильный интернет. Власти объяснили это "усилением безопасности".