Київстар впроваджуватиме супутниковий зв’язок зі SpaceX: НКЕК видала дозвіл

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), дозволила Kyivstar використовувати код "707" у межах мобільної мережі для запуску технології Direct-to-Cell (D2C) спільно з американською компанією SpaceX.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Впровадження D2C дасть змогу підключати смартфони напряму до супутникової мережі без додаткового обладнання, зазначають в НКЕК.

На першому етапі користувачі з телефонами LTE/4G зможуть обмінюватися SMS і OTT-повідомленнями навіть у зонах без традиційного покриття.

Рішення про виділення окремого коду необхідне для того, щоб абоненти могли обирати, у якій мережі отримувати послуги — наземній чи супутниковій. Дана технологія розв'яже проблеми покриття віддалених важкодоступних територій України.

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Нагадаємо:

Перед первинним публічним розміщенням акцій (IPO) на фондовій біржі Nasdaq у Нью-Йорку мобільного оператора "Київстар" оцінили в 2,21 мільярда доларів.

Мобільний оператор "Київстар" планує найближчим часом остаточно закрити угоду з купівлі сервісу замовлення таксі Uklon.