Іран підготував план атак на підводні інтернет-кабелі

Іран розробив детальні плани ударів по підводних кабелях зв'язку в Перській затоці на випадок нового нападу США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Співрозмовники агентства не уточнили, де саме і як можуть здійснюватися атаки. Один із них заявив, що після пошкодження кабелів Іран намагатиметься перешкоджати ремонту, щоб продовжити перебої зі зв'язком та інтернетом.

Мапа існуючих та запланованих інтернет-кабелів у Перській затоці

"Якщо Іран атакують, більше не буде червоних ліній — від підводних кабелів до військових баз, включно з прихованими", — заявив один із посадовців.

Раніше представник керівництва Корпусу вартових Ісламської революції Ядолла Джавані заявляв, що Іран може атакувати сім основних інтернет-кабелів під Ормузькою протокою, якщо під ударом опиниться іранська інфраструктура.

Мапа існуючих та запланованих інтернет-кабелів на Близькму Сході

Пошкодження кількох кабелів може сповільнити інтернет і порушити роботу фінансових транзакцій, електронної торгівлі та хмарних сервісів, зазначають опитані Reuters аналітики. Наслідки залежатимуть від можливості перенаправити трафік і пропускної спроможності резервних маршрутів.

Водночас глобальний вплив може бути обмеженим: через Ормузьку протоку проходить менш як 1% міжнародної пропускної спроможності, пояснив директор із досліджень TeleGeography Алан Молдін.

Нагадаємо:

У травні 2026 року Іран уже погрожував пошкодити підводні інтернет-кабелі. Тегеран також заявляв про намір стягувати плату за їх використання та залишити право ремонту виключно іранським компаніям.