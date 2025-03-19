Киевстар будет внедрять спутниковую связь со SpaceX: НКЭК выдала разрешение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), разрешила Kyivstar использовать код "707" в пределах мобильной сети для запуска технологии Direct-to-Cell (D2C) совместно с американской компанией SpaceX.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Внедрение D2C позволит подключать смартфоны напрямую к спутниковой сети без дополнительного оборудования, отмечают в НКЭК.

На первом этапе пользователи с телефонами LTE/4G смогут обмениваться SMS и OTT-сообщениями даже в зонах без традиционного покрытия.

Решение о выделении отдельного кода необходимо для того, чтобы абоненты могли выбирать, в какой сети получать услуги - наземной или спутниковой. Данная технология решит проблемы покрытия отдаленных труднодоступных территорий Украины.

Также читайте: Президент "Киевстар" Александр Комаров о тарифах, сокращении абонентов и расширении бизнеса

Почему "Киевстар" больше не хочет быть просто оператором: что стоит за новыми поглощениями

Напомним:

Перед первичным публичным размещением акций (IPO) на фондовой бирже Nasdaq в Нью-Йорке мобильного оператора "Киевстар" оценили в 2,21 миллиарда долларов.

Мобильный оператор "Киевстар" планирует в ближайшее время окончательно закрыть сделку по покупке сервиса заказа такси Uklon.