Угода з придбання Uklon буде закрита найближчим часом – президент "Київстар"

Мобільний оператор "Київстар" планує найближчим часом остаточно закрити угоду з купівлі сервісу замовлення таксі Uklon.

Про це в інтерв’ю ЕП розповів президент "Київстар" Олександр Комаров.

За його словами, угода між "Київстаром" та Uklon буде закрита найближчим часом. Це придбання є частиною стратегії компанії зі створення цифрової екосистеми.

"Ми прагнемо стати цифровим оператором, який об'єднує популярні серед клієнтів сервіси, формуючи комплексну екосистему", – розповів Комаров.

У "Київстарі" поки що не розголошують фінансових деталей, але обіцяють зробити це після завершення операції.

Крім того, "Київстар" має намір використовувати свою розвинену інфраструктуру, включаючи широку мережу магазинів, кол-центри та системи аналізу даних, для масштабування бізнесу Uklon. Компанія також розглядає можливість виходу на міжнародні ринки, використовуючи можливості своєї материнської компанії Veon.

За інформацією джерел ЕП, переговори між "Київстаром" та Uklon щодо можливого придбання тривали щонайменше з липня 2023 року.

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Нагадаємо:

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл найбільшому мобільному оператору "Київстар" на придбання онлайн-сервісу замовлення таксі Uklon.