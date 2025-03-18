На шляху до біржі Nasdaq: "Київстар" оцінили у 2,2 мільярда доларів

Перед первинним публічним розміщенням акцій (IPO) на фондовій біржі Nasdaq у Нью-Йорку мобільного оператора "Київстар" оцінили в 2,21 мільярда доларів.

Про це йдеться у повідомленні VEON (материнська компанія "Київстару").

Зазначається, що VEON та компанія, яка займається купівлею активів, Cohen Circle Acquisition Corp. I підписали угоду про об’єднання бізнесу, що призведе до лістингу АТ "Київстар" на фондовій біржі Nasdaq у США. Компанія буде розміщена на біржі під тікером KYIV.

VEON володітиме щонайменше 80% випущеного та непогашеного акціонерного капіталу Kyivstar Group одразу після закриття транзакції, яка, як очікується, відбудеться в 3 кварталі 2025 року після схвалення акціонерами Cohen Circle та виконання інших звичайних умов закриття.

Також читайте: Президент "Київстар" Олександр Комаров про тарифи, скорочення абонентів та розширення бізнесу

Чому "Київстар" більше не хоче бути просто оператором: що стоїть за новими поглинаннями

Нагадаємо:

Мобільний оператор "Київстар" планує найближчим часом остаточно закрити угоду з купівлі сервісу замовлення таксі Uklon.