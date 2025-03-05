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Китай пришвидшує зусилля для досягнення технологічної незалежності

Олексій Артемчук — 5 березня, 14:22
Китай пришвидшує зусилля для досягнення технологічної незалежності
Getty Images

Пекін активізує зусилля, щоб досягти технологічної незалежності на тлі жорсткіших обмежень з боку США.

Про це пише The Wall Street Journal.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь заявив, що ШІ відіграватиме вирішальну роль у цифровій економіці країни. Він пообіцяв посилити підтримку розробки великих мовних моделей і впровадження ШІ в апаратні засоби, такі як смартфони, роботи та "розумні" автомобілі.

Китайський уряд також планує створити власну систему моделей з відкритим кодом і продовжить інвестувати в обчислювальні потужності та дані.

Зацікавленість Китаю у розвитку штучного інтелекту зросла після того, як Вашингтон запровадив нові обмеження на доступ до американських мікросхем і передових моделей ШІ. Це стало ще одним полем технологічного протистояння між двома країнами. Китайські компанії, такі як DeepSeek і Alibaba, намагаються скласти конкуренцію OpenAI і Google.

Китай також планує розвивати архітектури мікросхем з відкритим кодом, щоб зменшити залежність від технологій, контрольованих Intel і Arm. Вже кілька років країна будує екосистему навколо RISC-V – альтернативної відкритої архітектури для процесорів.

Нагадаємо:

Китай впроваджує штучний інтелект DeepSeek у різних сферах — від лікарень до державних установ. Після дебюту моделі R1 у січні на світових ринках компанії та органи влади країни активно підтримують національного лідера ШІ.

Команда DeepSeek оголосила, що зробить загальнодоступним код своєї ШІ-моделі.

Президент Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч із провідними підприємцями країни, серед яких був і засновник Alibaba Джек Ма, в надії стимулювати економічне зростання.

Китай штучний інтелект

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