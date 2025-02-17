Сі Цзіньпін провів зустріч із топ-бізнесменами Китаю: про що говорили

Президент Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч із провідними підприємцями країни, серед яких був і засновник Alibaba Джек Ма, в надії стимулювати економічне зростання.

Про це повідомляє Financial Times.

Ма, який раніше потрапив під жорсткі обмеження з боку влади після критики фінансової політики Китаю, з'явився на заході в перших рядах. Аналітики вважають це сигналом про зміну ставлення Пекіна до приватного сектору після кількох років тиску на технологічні компанії.

На зустрічі також були присутні керівники китайських технологічних гігантів: глава Huawei Рен Чженфей, засновник Meituan Ван Сін, керівник Tencent Поні Ма та голова CATL Робін Зенг.

Раніше китайська влада проводила жорсткі перевірки технологічних компаній, що вплинуло на довіру інвесторів і споживачів. Нині Пекін намагається покращити умови для бізнесу після кризи в секторі нерухомості.

Сі Цзіньпін уже використовував подібні зустрічі, щоб обіцяти підтримку підприємцям. Однак поки що незрозуміло, чи дійсно влада готова пом'якшити контроль над приватним сектором.

Нагадаємо:

У 2024 році Китай зафіксував найбільший в історії відтік прямих іноземних інвестицій – 168 млрд дол.