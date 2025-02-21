DeepSeek зробить доступним для всіх код своєї ШІ-моделі

Команда DeepSeek оголосила, що зробить загальнодоступним код своєї ШІ-моделі.

Про це повідомила компанія в X.

Вже з наступного тижня у відкритий доступ викладуть п’ять репозиторіїв, сховищ коду, де зберігаються файли та історія змін проєкту.

"Ці скромні будівельні блоки нашого онлайн-сервісу були задокументовані, розгорнуті та випробувані в реальних умовах", – заявили розробники.

DeepSeek наголошує, що прагне до максимальної прозорості та розвитку штучного інтелекту завдяки спільноті.

Очікується, що команда регулярно публікуватиме оновлення про нові розробки.

Відкритий вихідний код забезпечить інфраструктуру для підтримки моделей ШІ, якими DeepSeek вже поділився з громадськістю.

Нагадаємо:

Індекс китайських технологічних акцій за останній місяць зріс на 25%, увійшовши в фазу "бичачого ринку" після прориву DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

Китайський стартап DeepSeek, який пропонує доступніші рішення у сфері штучного інтелекту та використовує відкритий код, може суттєво вплинути на глобальний ринок ШІ.