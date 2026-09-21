OpenAI закликає США очолити глобальні зусилля з розробки стандартів ШІ

Гігант у сфері штучного інтелекту OpenAI у понеділок закликав Сполучені Штати очолити міжнародні зусилля з розробки глобальних технічних стандартів для передових технологій ШІ, зокрема рекурсивного самоудосконалення, коли системи можуть самостійно розширювати власні можливості.

Про це повідомляє Reuters.

Штучний інтелект стане ключовою темою обговорення на засіданні Генеральної Асамблеї ООН високого рівня цього тижня після того, як кілька лідерів галузі штучного інтелекту — закликали до скоординованого уповільнення розвитку цієї технології.

У дописі в блозі, опублікованому на тлі зустрічі світових лідерів в Організації Об'єднаних Націй, компанія OpenAI зазначила, що надзвичайно важливо розробити механізм, який сприятиме узгодженню національних та міжнародних передових стандартів, а також спільні критерії оцінки та протоколи повідомлення про інциденти для більш ефективної колективної дії.

"Те, чи візьмуть США на себе лідерство зараз, визначить, чи будуть вони формувати глобальну систему штучного інтелекту, чи спостерігатимуть, як навколо них закріплюється роздроблена, нерівномірна та конфліктна система.

Це також визначить, чи посилить передовий штучний інтелект мережі, які вже мають США та їхні союзники; відмова від лідерства може їх послабити", – написала OpenAI у понеділковому дописі в блозі.

З огляду на побоювання щодо потенційної шкоди, яку ШІ може завдати людям у майбутньому, у галузі ведеться дискусія про навмисне уповільнення розвитку, або "регулювання темпів".

"Регулювання темпів розвитку ШІ не полягає у підтримці заздалегідь визначеної швидкості.

Технічно це означає забезпечення того, щоб дослідження з узгодження та впровадження цих досліджень випереджали можливості", – зазначила OpenAI. Узгодження гарантує, що ШІ діятиме відповідно до людських цінностей.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп в дописі в соціальних мережах заявив, що планує призначити нового радника з питань штучного інтелекту, відомого як "цар ШІ", та створити "підрозділ ШІ".