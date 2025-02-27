Штучний інтелект DeepSeek поширюється Китаєм: від лікарень до уряду

Китай впроваджує штучний інтелект DeepSeek у різних сферах — від лікарень до державних установ. Після дебюту моделі R1 у січні на світових ринках компанії та органи влади країни активно підтримують національного лідера ШІ.

Про це пише Financial Times.

DeepSeek швидко завойовує ринок завдяки низькій вартості розгортання та стратегії відкритого коду. Китайський експерт зі штучного інтелекту на платформі Hugging Face Адіна Якефу зазначає: "DeepSeek глибоко змінив індустрію, знизивши бар'єри для розробки ШІ-моделей".

Технологію вже використовують великі китайські лікарні. Університетська лікарня Цзілінь застосовує її для створення планів лікування на основі бази даних, медичних рекомендацій та аналізу ефективності ліків. Жіноча та дитяча лікарня Цзіньсінь використовує ШІ для відстеження циклів овуляції та складання персоналізованих схем лікування безпліддя.

Державні лікарні Ченду, Ханчжоу та Уханя впроваджують цифрових медсестер, які допомагають пацієнтам орієнтуватися в закладах та пояснюють медичні висновки. Однак не всі лікарі підтримують таке впровадження. Один із них назвав використання DeepSeek у лікарні Чжецзяна "рекламним трюком".

Китайські міста, зокрема Ханчжоу та Цзінань, запустили чат-ботів на основі DeepSeek для відповіді на запити мешканців щодо податків, комунальних послуг і документації. У Шеньчжені ШІ використовується для автоматичного складання адміністративних протоколів.

Технологію також інтегрували у WeChat — популярний додаток компанії Tencent. Автовиробники BYD і Great Wall Motor впровадили DeepSeek у свої системи, а серед держкомпаній технологію використовують Sinopec, PetroChina та China Southern Power Grid.

Попри шалений попит, DeepSeek не отримує прямої фінансової вигоди, адже надає свої моделі безкоштовно. Головними бенефіціарами стали хмарні провайдери, зокрема AliCloud і Huawei Cloud.

Нагадаємо:

Команда DeepSeek оголосила, що зробить загальнодоступним код своєї ШІ-моделі.

Індекс китайських технологічних акцій за останній місяць зріс на 25%, увійшовши в фазу "бичачого ринку" після прориву DeepSeek у сфері штучного інтелекту.