Китай ускоряет усилия для достижения технологической независимости

Пекин активизирует усилия, чтобы достичь технологической независимости на фоне более жестких ограничений со стороны США.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Премьер-министр Китая Ли Цянь заявил, что ИИ будет играть решающую роль в цифровой экономике страны. Он пообещал усилить поддержку разработки крупных языковых моделей и внедрения ИИ в аппаратные средства, такие как смартфоны, роботы и "умные" автомобили.

Китайское правительство также планирует создать собственную систему моделей с открытым кодом и продолжит инвестировать в вычислительные мощности и данные.

Заинтересованность Китая в развитии искусственного интеллекта возросла после того, как Вашингтон ввел новые ограничения на доступ к американским микросхемам и передовым моделям ИИ. Это стало еще одним полем технологического противостояния между двумя странами. Китайские компании, такие как DeepSeek и Alibaba, пытаются составить конкуренцию OpenAI и Google.

Китай также планирует развивать архитектуры микросхем с открытым кодом, чтобы уменьшить зависимость от технологий, контролируемых Intel и Arm. Уже несколько лет страна строит экосистему вокруг RISC-V - альтернативной открытой архитектуры для процессоров.

Напомним:

Китай внедряет искусственный интеллект DeepSeek в различных сферах - от больниц до государственных учреждений. После дебюта модели R1 в январе на мировых рынках компании и органы власти страны активно поддерживают национального лидера ИИ.

Команда DeepSeek объявила, что сделает общедоступным код своей ИИ-модели.

Президент Китая Си Цзиньпин провел встречу с ведущими предпринимателями страны, среди которых был и основатель Alibaba Джек Ма, в надежде стимулировать экономический рост.