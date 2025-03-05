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Китай ускоряет усилия для достижения технологической независимости

Алексей Артемчук — 5 марта, 14:22
Китай ускоряет усилия для достижения технологической независимости
Getty Images

Пекин активизирует усилия, чтобы достичь технологической независимости на фоне более жестких ограничений со стороны США.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Премьер-министр Китая Ли Цянь заявил, что ИИ будет играть решающую роль в цифровой экономике страны. Он пообещал усилить поддержку разработки крупных языковых моделей и внедрения ИИ в аппаратные средства, такие как смартфоны, роботы и "умные" автомобили.

Китайское правительство также планирует создать собственную систему моделей с открытым кодом и продолжит инвестировать в вычислительные мощности и данные.

Заинтересованность Китая в развитии искусственного интеллекта возросла после того, как Вашингтон ввел новые ограничения на доступ к американским микросхемам и передовым моделям ИИ. Это стало еще одним полем технологического противостояния между двумя странами. Китайские компании, такие как DeepSeek и Alibaba, пытаются составить конкуренцию OpenAI и Google.

Китай также планирует развивать архитектуры микросхем с открытым кодом, чтобы уменьшить зависимость от технологий, контролируемых Intel и Arm. Уже несколько лет страна строит экосистему вокруг RISC-V - альтернативной открытой архитектуры для процессоров.

Напомним:

Китай внедряет искусственный интеллект DeepSeek в различных сферах - от больниц до государственных учреждений. После дебюта модели R1 в январе на мировых рынках компании и органы власти страны активно поддерживают национального лидера ИИ.

Команда DeepSeek объявила, что сделает общедоступным код своей ИИ-модели.

Президент Китая Си Цзиньпин провел встречу с ведущими предпринимателями страны, среди которых был и основатель Alibaba Джек Ма, в надежде стимулировать экономический рост.

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