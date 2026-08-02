Італійці висадились на танкер "тіньового флоту РФ"

Місія ЄС під керівництвом Італії в неділю здійснила огляд танкера, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії, з метою перевірки його національної приналежності та реєстрації під прапором, повідомило Міністерство оборони Італії.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі невідомо, чи було судно затримано на час проведення перевірок.

Спочатку капітан судна відмовився співпрацювати, що змусило групу італійських військовослужбовців піднятися на борт з вертольота, запущеного з "Таон ді Ревель" — флагманського корабля операції ЄС EUNAVFOR MED "Іріні".

Інспекція, проведена за підтримки грецького судна та польського морського патрульного літака, тривала близько двох годин і завершилася без інцидентів, повідомило міністерство.

Італійські органи влади перевіряють документи, отримані під час інспекції.

EUNAVFOR MED "Іріні" — це військово-морська місія ЄС, започаткована у 2020 році з метою забезпечення дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.

З того часу уряди країн ЄС розширили її повноваження, надавши їй право проводити огляди суден, підозрюваних у плаванні під фальшивими прапорами.

Нагадаємо:

Євросоюз затвердив механізм, що дозволяє країнам-членам конфіскувати та продавати російську нафту та зерно з суден так званого "тіньового флоту" Росії, ці кошти не підлягають передачі російським фізичним або юридичним особам.