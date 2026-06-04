Виробника шин Pirelli звинуватили у приховуванні масштабів бізнесу в РФ: акції падали на 13%

Американська компанія-шортселлер Grizzly Research звинуватила італійського виробника шин Pirelli у приховуванні реальних доходів із РФ та опосередкованих поставках продукції російській армії.

Про це йдеться у звіті Grizzly Research, опублікованому 4 червня.

У чому звинувачують Pirelli

За словами Grizzly Research, Pirelli зараз є єдиним західним виробником шин у Росії.

Серед головних звинувачень – приховані доходи компанії у РФ. Grizzly проаналізувала російську звітність і встановила, що російські юрособи у 2024 році забезпечили близько 10% чистого прибутку компанії. Водночас сама Pirelli з 2024 року розкриває інформацію про Росію лише у складі загального регіону з Близьким Сходом, Африкою та Індією – 7,2% виручки на весь регіон за 2025 рік (485,7 млн євро) і 7% (475,4 млн євро) за 2024-й.

Також італійського виробника звинуватили в інфраструктурній підтримці військового виробництва РФ. Наголошується, що завод Pirelli в Кірові розташований на одному промисловому із заводом інституту НІІР "Ростеха". Grizzly цитує російське арбітражне рішення 2023 року, за яким завод НІІР отримує тепло через труби Pirelli. НІІР, за словами Grizzly, виробляє шини для військової техніки.

Крім цього, у звіті йдеться про дилерський центр Pirelli в окупованому РФ Донецьку – він вказаний на офіційному сайті Pirelli в Росії. За словами співробітників Grizzly, які зателефонували за вказаним номером, центр працює і обслуговує російських військових.

Співробітники Grizzly також зателефонували на російську гарячу лінію Pirelli, представившись військовими, і отримали внутрішній e-mail для оформлення замовлення.

Ще одне звинувачення – у наймі російських окупантів-ветеранів війни. Один з представників Grizzly зателефонував у відділ кадрів заводу Pirelli у Кірові, видавши себе за військовослужбовця армії РФ, який наразі воює в Україні, але скоро завершить контракт і планує переїхати до Кірова для працевлаштування.

Під час розмови він кілька разів акцентував на тому, що має судимість в Україні за вбивства в Бучі, але це, за словами Grizzly, не викликало занепокоєння у відділу кадрів Pirelli.

Реакція компанії та ринку

Штаб-квартира Pirelli в Мілані випустила коротку заяву, в якій заперечила всі звинувачення.

"Зміст записки Grizzly Research не відповідає дійсності… Для захисту всіх акціонерів і доброї репутації компанії Pirelli надала мандат юридичній фірмі Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio Legale Associato для вжиття заходів у всіх юрисдикціях проти тих, хто поширив цю неправдиву інформацію", – стверджує компанія.

Як зазначає Reuters, на тлі виходу звіту Grizzly Research акції Pirelli різко просіли на 13,4% одразу після відкриття міланської біржі.

Після того, як компанія опублікувала заяву із наміром подати позов проти Grizzly, акції відіграли більшу частину втрат і до середини дня торгувались на рівні близько 6,09 євро, що на 0,7% нижче за закриття 3 червня.

Що відомо про Grizzly Research

Grizzly Research із 2020 року займається розслідуванням діяльності компаній з сумнівною бізнес-моделлю, ознаками шахрайства або завищеною оцінкою. Засновником і генеральним директором Grizzly Research є Зігфрід Еггерт.

У Grizzly відкрита "коротка позиція" щодо акцій Pirelli – тобто компанія заробляє на їхньому падінні.

У березні компанія звинуватила французьку мережу готелів Accor у причетності до торгівлі українськими дітьми-сиротами, яких перевозили через Казахстан та Узбекистан для усиновлення в РФ.

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