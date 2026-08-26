Італія просить ЄС про виділення 8 млрд євро в рамках оборонної програми SAFE

Італійський уряд звернувся до Європейського Союзу з проханням виділити 8 млрд євро в рамках оборонної програми SAFE.

По це повідомляє Reuters.

Інструмент "Заходи з безпеки для Європи" (SAFE) — це спільна схема запозичень, що фінансується з бюджету ЄС і спрямована на посилення оборонного потенціалу блоку та допомогу державам-членам у досягненні нових, більш амбітних цілей НАТО щодо видатків на оборону.

Італія мала право отримати до 14,9 млрд євро в рамках цієї програми, загальний обсяг якої становить до 150 млрд євро.

Джерело підтвердило, що Рим надіслав листа до Європейської комісії з офіційним проханням про доступ до фонду.

Рішення про використання програми SAFE було ухвалено після кількох місяців розбіжностей у правлячій коаліції прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні, причому партія "Ліга" Маттео Сальвіні неодноразово висловлювала застереження щодо використання цієї програми.

Згідно з опитуваннями громадської думки, збільшення видатків на оборону загалом не користується популярністю в Італії, і уряд зазнав тиску з боку опозиційних партій, які вимагали використати обмежені фінансові можливості для пом'якшення наслідків зростання цін на енергоносії, спричиненого конфліктом між США та Іраном.

Міністр оборони Гвідо Кросетто, високопоставлений член партії Мелоні "Брати Італії", рішуче підтримав використання цієї схеми, яка має на меті дозволити Риму фінансувати заплановані видатки за нижчою процентною ставкою, ніж та, яку він мав би сплачувати на ринку.

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