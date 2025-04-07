Eutelsat не зможе повністю замінити Starlink в Україні: бракує супутників

Європейський супутниковий оператор Eutelsat поки не здатен повністю замінити Starlink в Україні.

Про це пише Politico.

"Якби нам довелося взяти на себе всю зв’язкову ємність для України та всіх її громадян, ми б не змогли цього зробити", — сказала гендиректорка компанії Єва Бернеке. "Але ми можемо забезпечити ключові урядові потреби".

Наразі система Starlink забезпечує критичний зв’язок для військових, шпиталів і урядових структур. У березні Ілон Маск попереджав, що "вся лінія фронту зруйнується", якщо він вимкне Starlink в Україні.

Європейський Союз розглядає варіанти для диверсифікації доступу до супутникового зв’язку, зокрема через Eutelsat. Але сама компанія визнає, що нині не може повністю замінити систему Маска.

За словами Єви, нинішню залежність від Starlink можна вирішити "в Білому домі або у [приватній резиденції Трампа] Мар-а-Лаго".

Ключова проблема — нестача інвестицій у супутники на низькій орбіті. Вони забезпечують швидкий зв’язок з мінімальною затримкою, що критично для армії та дронів.

У Starlink — понад 7 000 супутників, тоді як у Eutelsat — лише 600. "Я не думаю, що нам потрібно наближатися до цієї цифри, але ви могли б подумати про те, щоб мати принаймні пару тисяч… щоб мати резервну копію в критичних місцях", — додала Бернеке.

Вона також наголосила: "Останні кілька тижнів показали, що для забезпечення військового і урядового зв'язку потрібно мати кілька джерел".

Компанія зараз веде перемовини з ЄС про фінансування нових запусків супутників і збільшення кількості терміналів для користувачів в Україні.

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Нагадаємо:

Уряд Німеччини близько року оплачує доступ України до супутникового інтернету від компанії Eutelsat, яка також володіє мережею OneWeb.

Компанія Eutelsat заявила, що веде переговори з європейськими урядами про надання додаткового супутникового зв'язку в Україні, оскільки інвестори вважають, що французький супутниковий оператор може замінити Starlink Ілона Маска в країні.