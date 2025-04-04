Німеччина викупила значну частину ємності Eutelsat для України
Німеччина деякий час оплачує доступ України до супутникового інтернету від компанії Eutelsat, яка володіє мережею OneWeb.
Про це пише Reuters.
Це частина зусиль Європи зменшити залежність від Starlink Ілона Маска — критично важливої системи для військових і цивільних в Україні.
Як повідомила гендиректорка Eutelsat Єва Бернеке, компанія вже рік надає послуги в Україні через німецького дистриб’ютора. "Зараз ми прагнемо відносно швидко отримати від 5 000 до 10 000 терміналів", — заявила вона. За її словами, нині в країні менше тисячі активних терміналів OneWeb.
Хоча масштаби OneWeb значно менші за Starlink — близько 50 000 терміналів — Бернеке зазначила, що потрібно мати альтернативу: "Коли ви перебуваєте в такій ситуації, як сьогодні в Україні, ви хочете мати всі можливі варіанти".
Eutelsat також веде переговори з ЄС щодо довгострокового доступу до інтернету через консорціум, що працює над проектом IRIS² — супутниковою системою зв’язку для Європи. Очікується, що система не запрацює раніше 2030 року.
Нагадаємо:
Значна частина ємності супутникового інтернету OneWeb, призначеної для України, вже продана та зарезервована.
Компанія Eutelsat заявила, що веде переговори з європейськими урядами про надання додаткового супутникового зв'язку в Україні, оскільки інвестори вважають, що французький супутниковий оператор може замінити Starlink Ілона Маска в країні.