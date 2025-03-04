Замінити Starlink: європейська Eutelsat хоче розширити послуги в Україні

Компанія Eutelsat заявила, що веде переговори з європейськими урядами про надання додаткового супутникового зв'язку в Україні, оскільки інвестори вважають, що французький супутниковий оператор може замінити Starlink Ілона Маска в країні.

Про це пише Financial Times.

Eutelsat, власник OneWeb, конкурента Starlink, заявив у вівторок, що "активно співпрацює з європейськими установами та діловими партнерами", додавши, що має обладнання, яке може бути "швидко розгорнуто в Україні для підключення найбільш важливих місій та інфраструктур".

Україна значною мірою покладалася на Starlink у військових цілях, однак після призупинення військової допомоги з боку США виникли побоювання щодо стабільності цього зв’язку. Водночас європейські лідери шукають шляхи посилення підтримки Києва, що може спричинити зростання попиту на послуги OneWeb.

На тлі цього акції Eutelsat стрімко злетіли – у понеділок вони виросли на 30%, а у вівторок додали ще 80%. Інвестори вбачають у компанії перспективного гравця, здатного частково замінити Starlink у регіоні.

Eutelsat веде переговори з урядами європейських країн щодо використання комбінації своїх супутникових угруповань – OneWeb, розташованих на висоті 1200 км, та геостаціонарних супутників Geo на 35 000 км. Це має покращити зв’язок в Україні та Чорноморському регіоні.

Наразі OneWeb вже надає супутникові послуги в Україні через німецького дистриб’ютора, однак його технологія поступається Starlink. У компанії Ілона Маска на орбіті понад 7000 супутників, тоді як OneWeb має лише близько 700. До того ж, термінали OneWeb, орієнтовані на бізнес та урядові установи, є більшими і менш мобільними, ніж пристрої Starlink.

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Нагадаємо:

Starlink стикається з дедалі жорсткішими викликами своєму домінуванню на ринку високошвидкісного супутникового інтернету, в тому числі з боку китайського конкурента, та іншого сервісу, що фінансується засновником Amazon Джеффом Безосом.

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що Україна має альтернативу системі супутникового інтернету Starlink.