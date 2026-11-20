Cursor, платформа для програмування штучного інтелекту компанії SpaceX розглядає можливість відмови від китайських моделей штучного інтелекту через "геополітичні ризики".

Про це повідомила у п'ятницю CNBC з посиланням на звіт Комітету Палати представників США з питань внутрішньої безпеки та Спеціального комітету Палати представників з питань Китаю, передає Reuters.

У звіті, підготовленому за підсумками багатомісячного розслідування щодо впровадження китайських моделей штучного інтелекту в американські технологічні системи, зазначено, що Cursor "поінформувала комітети" про ці плани.

За даними CNBC, компанія з оренди житла для відпочинку Airbnb та сервіс доставки їжі DoorDash також брали участь у розслідуванні щодо використання ними китайських моделей штучного інтелекту.

Раніше цього тижня Reuters ексклюзивно повідомило, що адміністрація Трампа розглядає можливість зобов'язати американські компанії публічно розкривати інформацію про використання ними китайських моделей штучного інтелекту — це спроба стримати залежність від цієї технології, не вводячи при цьому нових обмежень, які могли б викликати невдоволення галузі або Пекіна.

Як повідомляє Reuters, Міністерство фінансів та Управління з питань науки та технологічної політики Білого дому обговорили цей план, який поширюватиметься на такі компанії, як Airbnb.

Раніше цього року SpaceX придбала стартап Anysphere, що стоїть за Cursor, в рамках угоди на суму 60 млрд доларів, повністю оплаченої акціями, щоб посилити свою присутність на прибутковому ринку корпоративних інструментів штучного інтелекту.

SpaceX розробляє свою лінійку моделей штучного інтелекту Grok у співпраці з Cursor, яка бере участь у їхньому навчанні.

Нагадаємо:

Ілон Маск заявив, що почувається "доволі безглуздо" через донати на суму майже 500 мільйонів доларів Республіканській партії під час проміжних виборів у США, а також заперечив свою причетність до політичного руху президента США Дональда Трампа MAGA.