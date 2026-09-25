Російський оператор не ризикнув відновлювати рух поїздів у Криму

Для російських поїздів "Таврія" продовжили обмеження руху по тимчасово окупованому півострову Крим.

Про це повідомляє медіа "Крим.Реалії".

До 5 жовтня включно склади курсуватимуть тільки до Керчі і відправлятимуться звідти, заявив російський перевізник "Гранд Сервис Экспресс".

"На ділянці між Керчю та іншими станціями Криму пасажири користуються погодженими автобусами", – повідомили у компанії.

Раніше це обмеження діяло до 31 серпня, потім його продовжили до 14 вересня, а потім до 21 вересня, нагадує "Крим.Реалії".

Обмеження на рух поїздів у Криму діють з червня – їх ввели після серії ударів Сил оборони України по залізничній інфраструктурі півострова.

Українські дрони вражали залізничні мости в районі Раздольного та Владиславівки, тягові підстанції, локомотиви та окремі ділянки залізниці. В результаті рух на низці напрямків був паралізований або сильно обмежений.

Нагадаємо:

У Криму після ударів по залізничному мосту через Північно-Кримський канал та іншій інфраструктурі було зупинено рух поїздів на частині залізниці.