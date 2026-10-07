Приватбанк остаточно переміг РФ у справі про викрадення активів у Криму

Арбітражний суд у Гаазі зобов'язав Росію сплатити понад 327 млн дол. компенсації збитків, завданих внаслідок незаконної експропріації активів ПриватБанку в Криму.

Про це йдеться в релізі Приватбанку.

Ця сума включає проценти, нараховані починаючи з 18 квітня 2014 року (які продовжуватимуть нараховуватися до повної сплати), та іншими відповідними витратами та видатками, які зазнав банк.

Це рішення суду є остаточним. Воно ґрунтується на попередніх висновках арбітражного суду про те, що він має юрисдикцію розглядати позовні вимоги ПриватБанку та що ці вимоги є прийнятними, а також про те, що Росія порушила угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.

В остаточному рішенні суд відхилив заперечення РФ щодо незаконності інвестицій і постановив, що воно не позбавляє суд юрисдикції та не робить позовні вимоги неприйнятними, і присудив банку компенсацію та відшкодування витрат.

Нагадаємо:

До квітня 2014 року Приватбанк працював та зберігав цінні активи в Криму. Незабаром після окупації Криму Росія вжила низку заходів, які призвели до незаконної експропріації активів банку та припинення його діяльності в Криму.

Сам банк станом на 2019 рік оцінював свої втрати від анексії Криму в 9 млрд дол.