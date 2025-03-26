Китайський автогігант BYD розширює присутність за кордоном: прагне подвоїти продажі у 2025 році

Китайський виробник електромобілів BYD має намір подвоїти свої продажі за межами Китаю до більш ніж 800 000 автомобілів у 2025 році. Про цей намір повідомив голова компанії Ван Чуаньфу.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у 2024 році BYD продала 417 204 автомобілі на міжнародних ринках.

"Ми очікуємо значного зростання нашої частки ринку у Великобританії, яка дуже відкрита для конкурентоспроможної китайської продукції", – зазначив Ван, додаючи, що компанія також розглядає можливості для зростання на ринках Латинської Америки і Південно-Східної Азії.

Для подолання бар'єрів у вигляді тарифів BYD планує запускати локальну збірку автомобілів. Це дозволить зберегти конкурентоспроможність, закуповуючи компоненти в Китаї. "Ми продовжимо будувати заводи за кордоном без партнерів, оскільки маємо достатньо фінансування", – сказав Ван.

Наразі компанія будує заводи в Бразилії, Таїланді, Угорщині та Туреччині. Водночас через геополітичну ситуацію, BYD не планує продавати автомобілі в Канаді та США в короткостроковій перспективі. "Адміністрація Трампа зберегла мита в розмірі 100% на електромобілі китайського виробництва", – уточнив Ван.

Нагадаємо:

Єврокомісія перевіряє, чи отримав угорський завод китайського автовиробника BYD несправедливу державну допомогу з Пекіна.

Акції китайського виробника електромобілів BYD досягли рекордного рівня після заяви засновника компанії Ван Чуаньфу про прорив у технології зарядки.

Китайський автовиробник BYD розглядає Німеччину як можливе місце для свого третього європейського заводу.