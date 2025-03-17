Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Китайський конкурент Tesla обирає місце для третього заводу в Європі: фаворит – Німеччина

Олексій Артемчук — 17 березня, 16:52
Китайський конкурент Tesla обирає місце для третього заводу в Європі: фаворит – Німеччина
Getty Images

Китайський автовиробник BYD розглядає Німеччину як можливе місце для свого третього європейського заводу.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше виконавча віцепрезидентка компанії Стелла Лі заявила, що BYD планує відкрити ще один завод у Європі на додачу до підприємств в Угорщині та Туреччині. Втім видання зазначає, що остаточного рішення поки що немає.

Німеччина вважається одним із найімовірніших кандидатів завдяки розвиненим технологіям, проте всередині BYD також обговорюють інші варіанти. Серед факторів, що можуть вплинути на вибір країни, – висока вартість робочої сили, енергоресурсів та обмежена гнучкість виробництва.

Рішення залежатиме від продажів компанії у Європі та завантаження заводів в Угорщині й Туреччині. Запуск першого європейського виробництва BYD в Угорщині запланований на жовтень 2025 року, турецького – на березень 2026-го. Разом вони зможуть випускати 500 000 авто на рік.

Нагадаємо:

Китайський лідер з виробництва електромобілів компанія BYD залучила $5,6 млрд в ході найбільшого за останні десять років додаткового розміщення акцій в світовому автомобільному секторі.

електромобіль Німеччина автомобілі

автомобілі

Китайський конкурент Tesla обирає місце для третього заводу в Європі: фаворит – Німеччина
В Україні зросла кількість власників елітних авто: сплачено 220 мільйонів транспортного податку
Акції європейських виробників вантажівок падають: причина

Останні новини