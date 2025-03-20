ЄС перевіряє завод BYD в Угорщині через китайські субсидії

Єврокомісія перевіряє, чи отримав угорський завод китайського автовиробника BYD несправедливу державну допомогу з Пекіна.

Про це пише Financial Times.

Брюссель перебуває на попередньому етапі розслідування щодо іноземних субсидій. Якщо порушення підтвердяться, компанії можуть загрожувати штрафи, продаж активів або повернення отриманих коштів.

Підозри ЄС викликає те, що завод у Сегеді використовує китайську робочу силу та імпортні деталі, що мінімізує економічний ефект для Європи.

Головний торговий представник ЄС Сабіна Вейянд наголосила: "Ми не зацікавлені в інвестиціях, які є простими складальними операціями без доданої вартості і без передачі технологій".

ЄС уже вводив 17% мита проти BYD після попереднього розслідування. Тепер Брюссель може вдатися до жорсткіших заходів, щоб не допустити порушення європейських правил конкуренції.

Нагадаємо:

Акції китайського виробника електромобілів BYD досягли рекордного рівня після заяви засновника компанії Ван Чуаньфу про прорив у технології зарядки.

Китайський автовиробник BYD розглядає Німеччину як можливе місце для свого третього європейського заводу.