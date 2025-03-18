Акції китайського автогіганта BYD зросли до рекорду після анонсу 5-хвилинної зарядки електромобіля

Акції китайського виробника електромобілів BYD досягли рекордного рівня після заяви засновника компанії Ван Чуаньфу про прорив у технології зарядки.

Про це пише Financia lTimes.

Він наголосив, що електромобілі BYD тепер можуть заряджатися "так само швидко, як і заправляється бензиновий автомобіль".

На Гонконгській біржі акції компанії зросли на 4% до 401,40 гонконгського долара, а за останній рік їхня вартість зросла на 85%.

Нова система дозволяє поповнити запас ходу на 470 км за 5 хвилин, але для цього потрібні спеціальні зарядні станції з достатньою потужністю. Спочатку BYD планує встановити 4 000 таких пристроїв.

За словами аналітика Omdia Кріса Лю, цього року в Китаї встановлять близько 460 000 нових громадських зарядних пристроїв, що становить дві третини від загальносвітового показника.

З квітня BYD почне оснащувати новою технологією дві популярні моделі позашляховиків вартістю до 40 000 дол.

Нагадаємо:

Китайський автовиробник BYD розглядає Німеччину як можливе місце для свого третього європейського заводу.

Китайський лідер з виробництва електромобілів компанія BYD залучила $5,6 млрд в ході найбільшого за останні десять років додаткового розміщення акцій в світовому автомобільному секторі.