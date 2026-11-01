У жовтні Xiaomi поставила рекордну за 2026 рік кількість електромобілів

Китайський виробник смартфонів Xiaomi повідомив у неділю, що в жовтні поставив понад 50 000 електромобілів — це найвищий місячний показник цього року, оскільки компанія нарощує виробництво, щоб досягти поставленої на 2026 рік мети.

Про це повідомляє Reuters.

Обсяг поставок за перші 10 місяців досяг близько 336 000 автомобілів, після того як у серпні він перевищив 30 000 одиниць, а у вересні – 40 000.

Компанія планує поставити 550 000 автомобілів у 2026 році. Обсяг поставок за січень–жовтень становить близько 61 % від цієї мети.

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