Виробник електромобілів зупинив виробництво у Франції через дефіцит акумуляторів

Компанія Stellantis призупинить виробництво на трьох своїх французьких заводах щонайменше на тиждень.

Про це повідомляє Reuters.

Причиною цього, зокрема, є дефіцит акумуляторів для електромобілів, що випускаються на цих заводах.

Завод у Сошо на сході Франції буде закритий з 23 по 30 жовтня через дефіцит акумуляторів для електромобілів з великим запасом ходу, йдеться в заяві компанії.

"Попит на ці версії є високим — особливо серед клієнтів, які купують автомобілі для автопарків, — і продовжує перевищувати поточні виробничі потужності. На цьому тлі ми тимчасово коригуємо наш графік виробництва, щоб відповідати потребам ринку та уникнути накопичення запасів автомобілів, які не відповідають попиту клієнтів", — заявила компанія Stellantis, додавши, що це одноразовий захід.

Завод у Ренні також буде закритий з 22 по 30 жовтня з тієї ж причини, причому ця ситуація особливо вплине на модель Citroën C5 Aircross, тоді як завод у Мюлузі призупинить виробництво з 15 по 30 жовтня.

Нагадаємо:

У травні повідомлялося, що BYD веде переговори зі Stellantis NV та іншими європейськими автовиробниками про придбання недостатньо завантажених автозаводів у ЄС.