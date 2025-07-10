Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Зеленський заявив про плани залучити сотні компаній до виробництва дронів

Андрій Муравський — 10 липня, 13:31
Зеленський заявив про плани залучити сотні компаній до виробництва дронів
Getty Images

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів України збільшити інвестиції у виробництво дронів-перехоплювачів та систем ППО.

"Ми повинні зупинити російські дрони та ракети. Це означає більше поставок ППО та більше інвестицій у дрони-перехоплювачі, системи ППО та ракети. І я закликаю всіх наших партнерів: збільшуйте свої інвестиції", – сказав він під час виступу на конференції "Ukraine Recovery Conference" у Римі.

"У той час, як Росія нарощує свої атаки, у нас не може бути нестачі фінансування на виробництво дронів. Понад 30 країн та сотні компаній представлені на конференції. І ми повинні дійти такої точки, у якій українські сектори ППО та дронів підтримуватимуть та допомагатимуть 30 країн та сотні компаній не лише з України", – сказав Зеленський.

За його словами, Україна готова поділитися своїми технологіями з партнерами, адже Україна потребує інвестицій.

Нагадаємо:

Раніше Україні Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно збільшити обсяг спільних проєктів з партнерами щодо виробництва зброї в країні щонайменше на 50%. "Ми вже маємо міцне партнерство з виробництва зброї в Україні, і кілька спільних проєктів вже реалізуються, і нам потрібно збільшити їх обсяг щонайменше на 50 відсотків", – сказав він.

Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього необхідне стабільне фінансування.

Також раніше повідомлялося, що оборонна промисловість у Європі стрімко зростає, але зіткнулася з серйозною нестачею кадрів. Компанії не встигають виробляти ракети, танки та дрони, оскільки не вистачає фахівців — від інженерів до зварювальників.

Раніше повідомлялося, що Росія різко наростила дронові спроможності для війни в Україні завдяки китайським компаніям, які офіційно не визнають співпрацю з РФ. Агентство Bloomberg вивчило внутрішню документацію російської компанії "Aero-HIT" та листуванні з органами влади РФ.

дрони Зеленський

Зеленський

Зеленський заявив про плани залучити сотні компаній до виробництва дронів
РНБО запровадила санкції проти криптовалютних схем Росії
До опалювального сезону Україна підпише угоди про енергоресурси з партнерами – Зеленський

Останні новини