Зеленський заявив про плани залучити сотні компаній до виробництва дронів

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів України збільшити інвестиції у виробництво дронів-перехоплювачів та систем ППО.

"Ми повинні зупинити російські дрони та ракети. Це означає більше поставок ППО та більше інвестицій у дрони-перехоплювачі, системи ППО та ракети. І я закликаю всіх наших партнерів: збільшуйте свої інвестиції", – сказав він під час виступу на конференції "Ukraine Recovery Conference" у Римі.

"У той час, як Росія нарощує свої атаки, у нас не може бути нестачі фінансування на виробництво дронів. Понад 30 країн та сотні компаній представлені на конференції. І ми повинні дійти такої точки, у якій українські сектори ППО та дронів підтримуватимуть та допомагатимуть 30 країн та сотні компаній не лише з України", – сказав Зеленський.

За його словами, Україна готова поділитися своїми технологіями з партнерами, адже Україна потребує інвестицій.

Нагадаємо:

Раніше Україні Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно збільшити обсяг спільних проєктів з партнерами щодо виробництва зброї в країні щонайменше на 50%. "Ми вже маємо міцне партнерство з виробництва зброї в Україні, і кілька спільних проєктів вже реалізуються, і нам потрібно збільшити їх обсяг щонайменше на 50 відсотків", – сказав він.

Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього необхідне стабільне фінансування.

Також раніше повідомлялося, що оборонна промисловість у Європі стрімко зростає, але зіткнулася з серйозною нестачею кадрів. Компанії не встигають виробляти ракети, танки та дрони, оскільки не вистачає фахівців — від інженерів до зварювальників.

Раніше повідомлялося, що Росія різко наростила дронові спроможності для війни в Україні завдяки китайським компаніям, які офіційно не визнають співпрацю з РФ. Агентство Bloomberg вивчило внутрішню документацію російської компанії "Aero-HIT" та листуванні з органами влади РФ.