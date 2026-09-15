Зеленський пообіцяв додаткове фінансування для потреб логістики

Президент України доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики та пообіцяв забезпечити більше РЕБ для захисту інфраструктури, на якій Росія зосередила удари.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Телеграм.

Зеленський розповів, що провів Ставці верховного головнокомандувача.

"Серед ключових питань – контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики. Детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів", – написав він у Телеграм.

За його словами, українські розвідувальні служби зафіксували, на що найбільше направлена російська терористична увага у затверджених планах ворога.

"Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель – контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту", – зазначив він.

Оновили завдання і для захисту визначених обʼєктів критичної інфраструктури – деталі непублічні.

Зеленський повідомив, що уряд готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях, і що "прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів".

Він доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики і подякував "всім партнерам, які працюють разом із нами для гарантування безперебійної роботи залізниці".

Нагадаємо:

13 вересня у Волинській області за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.

У Києві у вівторок уже другий російський безпілотник влучив в АЗС, цього разу в Голосіївському районі міста.