Зеленський заявив про плани залучити сотні компаній до виробництва дронів

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров Украины увеличить инвестиции в производство дронов-перехватчиков и систем ПВО.

"Мы должны остановить российские дроны и ракеты. Это означает больше поставок ПВО и больше инвестиций в дроны-перехватчики, системы ПВО и ракеты. И я призываю всех наших партнеров: увеличивайте свои инвестиции", - сказал он во время выступления на конференции "Ukraine Recovery Conference" в Риме.

"В то время, как Россия наращивает свои атаки, у нас не может быть недостатка финансирования на производство дронов. Более 30 стран и сотни компаний представлены на конференции. И мы должны дойти такой точки, в которой украинские сектора ПВО и дронов будут поддерживать и помогать 30 стран и сотни компаний не только из Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина готова поделиться своими технологиями с партнерами, ведь Украина нуждается в инвестициях.

Напомним:

Ранее Украине Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо увеличить объем совместных проектов с партнерами по производству оружия в стране минимум на 50%. "Мы уже имеем прочное партнерство по производству оружия в Украине, и несколько совместных проектов уже реализуются, и нам нужно увеличить их объем минимум на 50 процентов", - сказал он.

Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого необходимо стабильное финансирование.

Также ранее сообщалось, что оборонная промышленность в Европе стремительно растет, но столкнулась с серьезной нехваткой кадров. Компании не успевают производить ракеты, танки и дроны, поскольку не хватает специалистов - от инженеров до сварщиков.

Ранее сообщалось, что Россия резко нарастила дроновые способности для войны в Украине благодаря китайским компаниям, которые официально не признают сотрудничество с РФ. Агентство Bloomberg изучило внутреннюю документацию российской компании "Aero-HIT" и переписке с органами власти РФ.