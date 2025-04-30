Блекаут в Іспанії міг спричинити збитки розміром 1,6 мільярда євро

Президент іспанської асоціації роботодавців Антоніо Гараменді оцінив вплив відключення електроенергії в країні у 0,1% ВВП або близько 1,6 мільярда євро, і звернувся до Консорціуму з питань страхових компенсацій для можливих претензій.

Про це пише The Corner.

"Це величезний вплив", – наголосив він.

Гараменді навів приклад, що запуск нафтопереробних заводів може зайняти тижні, інакше доменні печі галузі можуть постраждати.

Він також висловив жаль з приводу відсутності додаткової інформації про те, що сталося.

"Я вважаю, що уряд мав би діяти швидше та постійно інформувати нас", – сказав президент асоціації.

Нагадаємо:

28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталося раптове відключення електроенергії.

Цілі міста залишилися без світла та Інтернету, зупинили роботу аеропорти, метро та залізничне сполучення. На дорогах по всій Іспанії та Португалії ускладнено рух, оскільки перестали працювати світлофори.

Масштабний збій подачі електроенергії в Іспанії та Португалії став одним із найпотужніших в історії новітньої Європи.

В Іспанії та Португалії станом на ранок 29 квітня відновили електропостачання майже для всіх споживачів, після масштабних відключень світла.