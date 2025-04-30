Блэкаут в Испании мог повлечь убытки в размере 1,6 миллиарда евро

Президент испанской ассоциации работодателей Антонио Гараменди оценил влияние отключения электроэнергии в стране в 0,1% ВВП или около 1,6 миллиарда евро, и и обратился в Консорциум по вопросам страховых компенсаций для возможных претензий.

Об этом пишет The Corner.

"Это огромное влияние", - подчеркнул он.

Гараменди привел пример, что запуск нефтеперерабатывающих заводов может занять недели, иначе доменные печи отрасли могут пострадать.

Он также выразил сожаление по поводу отсутствия дополнительной информации о том, что произошло.

"Я считаю, что правительство должно было бы действовать быстрее и постоянно информировать нас", - сказал президент ассоциации.

Напомним:

28 апреля около полудня в Испании и Португалии произошло внезапное отключение электроэнергии.

Целые города остались без света и Интернета, остановили работу аэропорты, метро и железнодорожное сообщение. На дорогах по всей Испании и Португалии затруднено движение, поскольку перестали работать светофоры.

Масштабный сбой подачи электроэнергии в Испании и Португалии стал одним из самых мощных в истории новейшей Европы.

В Испании и Португалии по состоянию на утро 29 апреля восстановили электроснабжение почти для всех потребителей, после масштабных отключений света.