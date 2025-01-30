Єврозона несподівано стагнує, адже політика топить провідні економіки

Наприкінці 2024 року єврозона несподівано впала в стагнацію, оскільки урядові колапси у двох найбільших економіках підірвали довіру серед бізнесу та споживачів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Євростату.

Валовий внутрішній продукт у четвертому кварталі не змінився порівняно з попередніми трьома місяцями, всупереч прогнозам аналітиків, які вважали, що блок з 20 країн продемонстрував зростання на 0,1%.

Обсяг виробництва впав на 0,2% в Німеччині і на 0,1% у Франції. В Італії та Австрії ВВП майже не змінився.

Регіон намагається знайти драйвери зростання, оскільки виробнича криза в Німеччині впливає на обсяги виробництва, а настрої погіршуються через загрозу запровадження каральних торгівельних заходів з боку президента США Дональда Трампа.

Деяка допомога може надійти від Європейського центрального банку, який, як очікується, знизить ставку по депозитах ще на чверть пункту пізніше в четвер, до 2,75%.

Невизначеність щодо планів Трампа вже просочується в компанії: згідно з аналізом Bloomberg, в цьому місяці розмови про тарифи домінують у звітах про прибутки.

Нагадаємо:

Німеччина зараз переживає найтриваліший період економічного застою з часів Другої світової війни. ВВП майже не росте з 2019 року, а чіткого плану виходу з кризи досі немає.

У 2024 році економіка Німеччини скоротилася другий рік поспіль, що підкреслює глибину спаду, який охопив найбільшу економіку Європи.

Президент Дональд Трамп розширив свої митні погрози, включивши до них Китай і Європейський Союз на другий день свого перебування на посаді після того, як у перший день під його приціл потрапили Канада і Мексика.