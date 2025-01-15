Найбільша економіка Європи скоротилась другий рік поспіль

У 2024 році економіка Німеччини скоротилася другий рік поспіль, що підкреслює глибину спаду, який охопив найбільшу економіку Європи.

Про це пише Reuters.

Економіка Німеччини скоротилася на 0,2% за весь рік - відповідно до прогнозів економістів - і на 0,1% в останньому кварталі, повідомило в середу Федеральне статистичне управління, що свідчить про незначні ознаки неминучого послаблення.

У 2023 році економіка Німеччини скоротилася на 0,3%. Востаннє два роки поспіль вона переживала спад на початку 2000-х років.

Німеччина перетворилася з економічного локомотива Європи на одну з найгірших країн єврозони, будучи єдиною великою економікою, яка, як очікується, скоротилася торік.

Розбіжності щодо того, як врятувати найбільшу економіку Європи, стали головним чинником розпаду трипартійної коаліції канцлера Німеччини Олафа Шольца минулого року, а економіка є головним питанням, яке турбує німецьких виборців.

Експортно-орієнтована економіка Німеччини страждає від слабкого світового попиту та конкуренції, особливо з боку Китаю. У 2024 році експорт був на 0,8% нижчим, ніж у попередньому році.

Споживчі витрати зросли на 0,3% у 2024 році порівняно з попереднім роком завдяки уповільненню інфляції та зростанню заробітних плат, а також підвищенню купівельної спроможності споживачів.

Уряд зафіксував дефіцит бюджету в розмірі 113 млрд євро ($116,44 млрд), що приблизно на 5,5 млрд євро більше, ніж у 2023 році. Дефіцит сектору загальнодержавного управління у 2024 році становив 2,6% ВВП, не змінившись порівняно з 2023 роком.

Нагадаємо:

Влада Німеччини розпочала пошук покупців для своєї частки в енергокомпанії Uniper, вартість якої оцінюється у $18,8 млрд.

Німецький експорт у жовтні впав більше, ніж очікувалося, що свідчить про те, що довгоочікуване відновлення зовнішнього попиту затримується.