Німецька економічна модель зламалась, і ні в кого немає плану "Б" – WSJ

Повідомляється, що головна проблема німецької економіки — залежність від експорту, особливо автомобілів. Зниження економічного зростання в Китаї, посилення конкуренції та зростання цін на енергію вразили цю модель.

Погіршення відчувають не лише великі корпорації, але й малий та середній бізнес: скорочуються робочі місця, падають доходи.

Німецькі автовиробники та їхні постачальники оголосили про скорочення десятків тисяч робочих місць. Обробна промисловість Німеччини, третя за величиною у світі, неухильно скорочувалася протягом семи років.

За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, економіка Німеччини в цілому скоротилася за останні два роки, що стало лише другим поспіль річним скороченням за весь час спостережень, починаючи з 1951 року.

У виданні зазначають, що ситуація нагадує 2000-ті, коли рівень безробіття в Німеччині сягав 12%. Тоді країна провела реформи, які допомогли подолати кризу. Але сьогоднішні виклики ще серйозніші, адже ставлять під сумнів саму основу експортноорієнтованої економіки.

Китай більше не виступає драйвером: його економіка зростає набагато повільніше, як і світова торгівля загалом. Експортні ринки, що раніше підживлювали Німеччину, більше не гарантують процвітання.

За словами аналітика Якоба Кіркегора, без швидкозростаючих ринків нинішня економічна модель Німеччини просто не працює.

З 2018 року промислове виробництво в Німеччині впало на 15%, а загальна кількість зайнятих у виробничому секторі скоротилася на 3%. Виробники металургійної та електротехнічної промисловості Німеччини, обтяжені витратами, можуть звільнити до 300 000 працівників протягом наступних п'яти років.

Втім, німецькі політики дотримуються старої моделі й уникають необхідних структурних реформ. Пропонуються лише дрібні зміни, як-от зниження податків або нові торгові угоди. Тим часом країні потрібно інвестувати близько 600 млрд євро в модернізацію за 10 років, але високі податки та конституційні обмеження стримують як витрати громадян, так і можливості держави.

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Нагадаємо:

Продажі Volkswagen у 2024 році впали на 2,3% до трохи більш як 9 мільйонів автомобілів, оскільки він намагається скоротити витрати вдома і вести цінову війну в Китаї, своєму найбільшому ринку.

Китайські чиновники та автомобільні компанії виявляють інтерес до німецьких заводів Volkswagen, які планують закрити.

Німецький діловий настрій несподівано покращився в січні завдяки більш позитивній оцінці поточної економічної ситуації, як показало опитування, проведене в понеділок.