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Трамп розширив погрози митами Китаю та Європі на другий день перебування на посаді

Олексій Артемчук — 22 січня, 14:02
Трамп розширив погрози митами Китаю та Європі на другий день перебування на посаді
Getty Images

Президент Дональд Трамп розширив свої митні погрози, включивши до них Китай і Європейський Союз на другий день свого перебування на посаді після того, як у перший день під його приціл потрапили Канада і Мексика.

Про це пише Bloomberg.

"Ми говоримо про тариф у розмірі 10% на Китай, виходячи з того, що вони відправляють фентаніл до Мексики і Канади", - заявив Трамп під час заходу в Білому домі у вівторок, вказавши 1 лютого як можливу дату.

"Інші країни також є великими зловмисниками, ви знаєте, що це не тільки Китай", - сказав Трамп. "У нас дефіцит у 350 мільярдів доларів з Європейським Союзом. Вони ставляться до нас дуже, дуже погано, тому вони будуть відповідати тарифами".

Ці погрози перегукуються з коментарями, які Трамп робив протягом усієї своєї кампанії за повернення в Білий дім і після своєї переконливої перемоги 5 листопада. Але єдиною реальною дією, зробленою на цю мить, є заклик до перегляду торгівельних практик, який має відбутися до 1 квітня, що потенційно дає Китаю та іншим країнам майже 10 тижнів, щоб запобігти новим зборам або виконати його вимоги.

Уряд Китаю підтвердив свою незгоду з тарифами, а речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін заявила в середу, що в торгівельній війні немає переможців, додавши, що Китай буде захищати свої національні інтереси.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп заявив, що планує ввести раніше анонсовані мита до 25% на товари з Мексики та Канади до 1 лютого.

Президент-республіканець Дональд Трамп у понеділок висунув ідею універсальних митних тарифів, але заявив, що Сполучені Штати ще не готові до такого кроку.

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Європа

Трамп розширив погрози митами Китаю та Європі на другий день перебування на посаді
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