Еврозона неожиданно стагнирует, ведь политика топит ведущие экономики

В конце 2024 года еврозона неожиданно впала в стагнацию, поскольку правительственные коллапсы в двух крупнейших экономиках подорвали доверие среди бизнеса и потребителей.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.

Валовой внутренний продукт в четвертом квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, вопреки прогнозам аналитиков, которые считали, что блок из 20 стран продемонстрировал рост на 0,1%.

Объем производства упал на 0,2% в Германии и на 0,1% во Франции. В Италии и Австрии ВВП почти не изменился.

Регион пытается найти драйверы роста, поскольку производственный кризис в Германии влияет на объемы производства, а настроения ухудшаются из-за угрозы введения карательных торговых мер со стороны президента США Дональда Трампа.

Некоторая помощь может поступить от Европейского центрального банка, который, как ожидается, снизит ставку по депозитам еще на четверть пункта позже в четверг, до 2,75%.

Неопределенность в отношении планов Трампа уже просачивается в компании: согласно анализу Bloomberg, в этом месяце разговоры о тарифах доминируют в отчетах о прибыли.

Напомним:

<Германия сейчас переживает самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны. ВВП почти не растет с 2019 года, а четкого плана выхода из кризиса до сих пор нет.

В 2024 году экономика Германии сократилась второй год подряд, что подчеркивает глубину спада, охватившего крупнейшую экономику Европы.

Президент Дональд Трамп расширил свои таможенные угрозы, включив в них Китай и Европейский Союз на второй день своего пребывания в должности после того, как в первый день под его прицел попали Канада и Мексика.