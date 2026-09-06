Центробанк Євросоюзу може знову підвищити облікову ставку – ЗМІ

Європейський центральний банк (ЄЦБ) майже напевно проведе друге підвищення облікової ставки наступного тижня, чиновники також відкриті до третього кроку пізніше цього року.

Про це пише Bloomberg.

Широко прогнозується підвищення ставки на чверть процентного пункту в четвер – до 2,5%. Цей крок може ще більше затвердити ЄЦБ як найбільш рішучий центральний банк серед країн G7.

Підвищення пов'язано з тим, що ЄС, який залежить від імпроту енергоносіїв, стикається з черговим зростанням цін на пальне внаслідок тривалої війни на Близькому Сході.

Останні дані показали, що інфляція в єврозоні у серпні стрибнула до 3,3% – це найвищий темп за майже три роки, який помітно перевищує цільовий показник у 2%.

Раніше ЄЦБ однозначно висловився щодо необхідності превентивного впровадження жорсткої монетарної політики. Ознаки стійкого зростання інфляції можуть підкріпити цей погляд.

Останні дані щодо інфляції в єврозоні є заспокійливими, бо демонструють несподіване уповільнення базового показника інфляції. Проте чиновники ЄЦБ не налаштовані ризикувати, зокрема після критики за запізнілу реакцію на шок, пов'язаний зі зростанням інфляції у 2022 році.

Після другого підняття ставок одразу може розпочатися дискусія про третє, яка може виявитися доволі рівною.

Голова Центрального банку Литви Гедімінас Сімкус раніше висловив припущення, що підвищення у вересні буде недостатнім, а голова Бундесбанку Йоахім Нагель утримався від конкретних натяків.

Інвестори загалом враховують очікують підвищення ставок у грудні, але більшість економістів вважають, що жорсткість монетарної політики, запроваджена у четвер, наразі буде останньою.

Однак цей консенсус демонструє ознаки зміни: аналітики JPMorgan, Societe Generale та BNP Paribas останніми днями змінили свої прогнози, передбачаючи нове підвищення.

Нагадаємо:

Ставка ЄЦБ розповсюджується на 21 країну єврозони. У червні підвищили з 2,0% до 2,25%. Це стало першим підвищенням ставки ЄЦБ з вересня 2023 року. У 2024 та 2025 роках ставки знижували вісім разів.

У липні банк утримався від зміни ставок.