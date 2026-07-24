Європейський Центробанк залишив облікову ставку без змін

У четвер 23 липня Європейський центральний банк (ЄЦБ) залишив процентні ставки без змін на рівні 2,25%, проте члени Ради керівників обговорили питання подальшого підвищення вартості кредитування у відповідь на черговий стрибок цін на нафту.

Про це повідомляє Financial Times.

Голова ЄЦБ Крістін Лагард зазначила, що це рішення, яке широко очікувалося, було ухвалено одноголосно, але деякі члени Ради керівників центрального банку "поставали питання, чи не слід нам розглянути можливість підвищення ставок".

Минулого місяця ЄЦБ підвищив вартість запозичень на чверть процентного пункту до 2,25%, ставши першим центральним банком у Західному світі, який посилив монетарну політику у відповідь на різке зростання цін на енергоносії, спричинене конфліктом на Близькому Сході.

У четвер Лагард зазначила, що керівництво вирішило "наразі залишити ставки без змін", але попередила, що порушення перемир'я між США та Іраном призвело до "серйозних змін" на сировинних ринках.

Медісон Фаллер, глобальний інвестиційний стратег JPMorgan Private Bank, зазначила, що паузу ЄЦБ "найкраще розуміти як утримання ноги над гальмом", але додала, що "збереження можливостей не слід плутати з самозаспокоєністю".

Карстен Юніус, головний економіст Bank J Safra Sarasin, зазначив, що ЄЦБ залишив "двері широко відкритими для чергового підвищення ставок у вересні".

Нагадаємо:

Ціна на нафту Brent підскочила більш ніж на 6% і перевищила $100 за барель уперше з травня після ударів хуситів по двох саудівських танкерах у Червоному морі.

20 липня єменські хусити оголосили про початок морської блокади Саудівської Аравії.

Пізніше вони попередили судноплавні компанії, що всі судна, які завантажують або розвантажують вантажі в портах Саудівської Аравії, можуть стати цілями.

Ціни на нафту продовжили зростання зранку 23 липня після атак єменських хуситів, яких підтримує Іран, на два саудівські танкери в Червоному морі, що ескалувало війну на Близькому Сході.